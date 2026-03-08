E' vero che a Dubai per gli attacchi iraniani le persone stanno abbandonando gli animali domestici?

A Dubai, diverse testimonianze indicano che alcune persone stanno lasciando gli animali domestici nelle strade a causa delle tensioni con l'Iran e degli attacchi missilistici sugli Emirati Arabi Uniti. Media anglosassoni e italiani riportano storie di individui che, rientrati in patria, hanno lasciato i loro animali per strada. La notizia si diffonde attraverso queste testimonianze, senza ulteriori commenti o analisi.

Diversi media anglosassoni soprattutto, e ora anche italian,i stanno riportando testimonianze di chi rientrato in patria a causa della paura per i missili iraniani sugli Emirati Arabi Uniti racconta di animali domestici abbandonati in strada. I media locali non parlano di questo aspetto e andando a cercare fonti attendibili abbiamo riscontrato che il fenomeno dell'abbandono a Dubai e altre città è in realtà una piaga frequente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

