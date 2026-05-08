Lupo a Quinzano | caccia in città e l’animale sfugge alle pattuglie

Da ameve.eu 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un lupo è stato avvistato a Quinzano, dove si è spostato nel centro abitato dopo aver lasciato il parco. Le pattuglie della Polizia sono intervenute per rintracciarlo, ma l’animale è riuscito a sfuggire alle ricerche. Dopo la fuga, il predatore si è nascosto in un'area sconosciuta, rendendo difficile il suo rintraccio. Le forze dell’ordine continuano le operazioni per individuare l’animale.

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? Punti chiave Dove si è nascosto il predatore dopo la fuga dal parco?. Come ha fatto il lupo a sfuggire alle pattuglie della Polizia?. Quale percorso ha seguito l'animale tra la tangenziale e il centro?. Perché le autorità temono che il lupo torni in città?.? In Breve Nuovo avvistamento giovedì alle ore 6 presso il parco dell'IRCSS San Giovanni di Dio.. Intervento coordinato di ATS Brescia e della Regione Lombardia per il monitoraggio territoriale.. Ipotesi spostamento dell'animale verso aree meno antropizzate fuori dal perimetro di Brescia.. Autorità invitano i residenti a segnalare ogni avvistamento per gestire il rischio territoriale.....🔗 Leggi su Ameve.eu

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