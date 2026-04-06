Pasqua a Padova | 192 pattuglie tra città e Colli Euganei

Durante le festività pasquali del 2026, il Comando Provinciale di Padova ha messo in atto un piano di sorveglianza straordinario, schierando 192 pattuglie distribuite tra la città e i Colli Euganei. L’obiettivo è garantire la sicurezza pubblica durante il periodo di festa, coinvolgendo le forze dell’ordine in controlli e presidii su tutto il territorio provinciale. La presenza delle pattuglie si concentra nelle aree più frequentate e nelle zone di maggiore afflusso.

Il Comando Provinciale di Padova ha attivato un piano di sorveglianza straordinario per le festività pasquali del 2026, schierando forze dell’ordine per potenziare la sicurezza in tutta l’area provinciale. L’operazione nasce per gestire l’aumento dei movimenti di persone, spinto in particolare dall’afflusso di visitatori. L’obiettivo primario è mantenere l’ordine nel traffico e contrastare chi viola le norme del Codice della strada. Una rete di presidio tra città e natura. Il dispositivo operativo prevede l’impiego di 192 pattuglie, coordinate attraverso le cinque Compagnie Carabinieri presenti nel territorio. Il monitoraggio avviene sia tramite agenti a piedi che con mezzi motorizzati, concentrandosi sulle zone che attraggono più pubblico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pasqua a Padova: 192 pattuglie tra città e Colli Euganei Studentessa scomparsa a Padova, colli euganei al setaccioSesto giorno di ricerche di Annabella Martinelli, 22 anni, studentessa di giurisprudenza dell’università di Bologna, è scomparsa ormai da quasi una... Padova, 22enne trovata morta sui Colli Euganei: ritrovato il corpo di Annabella MartinelliTragico epilogo per la scomparsa di Annabella Martinelli, la studentessa padovana di 22 anni di cui non si avevano notizie dalla sera dell’Epifania. Pasqua, controlli a tappeto sulle strade e sui Colli Euganei. Un 48enne scoperto con una patente falsaPADOVA - Controlli a tappeto sulle strade del Padovano nei giorni delle feste di Pasqua per garantire il rispetto del Codice della strada, in particolare nelle zone più affollate come ... ilgazzettino.it Cosa fare a Padova nel weekend di Pasqua: eventi, concerti, mostre e Pasquetta tra natura e festaIl weekend di Pasqua si apre con i primi eventi tra cultura e intrattenimento. Al Centro Commerciale Le Brentelle arriva Pasqua nel Giurassico, con il Raptor Show gratuito che prosegue anche sabato, ... padovaoggi.it