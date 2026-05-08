Lupi avvistati in campagna scatta l’ordinanza

Da ilrestodelcarlino.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’ordinanza è stata firmata dal sindaco per mettere in atto misure di prevenzione a causa di recenti avvistamenti di lupi in zone rurali. La disposizione invita i cittadini a prestare attenzione e a evitare contatti diretti con gli animali selvatici, al fine di prevenire possibili situazioni di disagio o incidenti. La decisione segue le segnalazioni di presenza del predatore nella campagna locale.

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‘Attenti al lupo’. Ordinanza del sindaco Paolo Iovino per prevenire situazioni di disagio o potenziali interazioni con il temuto animale. Il documento è stato firmato nei giorni scorsi, segue l’esempio del Comune di Bologna e si basa su segnalazioni relative ad avvistamenti di esemplari sul territorio comunale. In particolare, nei pressi del torrente Ghironda, verso la campagna a sud dell’abitato. L’ordinanza è tesa all’adozione di una serie di divieti e obblighi al fine di prevenire il più possibile situazioni di disagio o potenziali interazioni indesiderate con i lupi, sia da parte delle persone che degli animali domestici. E anche per tutelare gli esemplari stessi, salvaguardandone il comportamento naturale e l’indole selvatica.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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UN LUPO FRA LE BANCARELLE DEL MERCATO CITTADINO | 24/11/2025

Video UN LUPO FRA LE BANCARELLE DEL MERCATO CITTADINO | 24/11/2025

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