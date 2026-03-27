Nel comune irpino di Montemiletto è stata emanata un’ordinanza che introduce misure di prevenzione e sensibilizzazione riguardo alla presenza di lupi nel territorio. La decisione arriva in seguito a segnalazioni di avvistamenti e si focalizza su interventi per tutelare la sicurezza della popolazione e delle attività agricole locali. L’ordinanza sarà in vigore per un periodo determinato, con specifiche indicazioni per i residenti.

compromettere l’istinto e le capacità di ricerca autonoma del cibo, con possibili ripercussioni negative sia sullo stato di salute dell’animale e sulle sue dinamiche di selvaticità, sia sui rischi diretti oindiretti per le persone e i propri animali d’affezione; – tale situazione non comune comporta la necessità di rimarcare obblighi già presenti in regolamenti comunali, nonché inserire specifici obblighi e ulteriori norme comportamentaliaggiuntive da rispettare, utili per il caso in oggetto e in generale per la restante fauna selvatica”. Tenendo conto anche della conservazione e gestione del lupo in Italia e che i lupi compiono spostamenti... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Allarme” lupi: scatta l’ordinanza in un Comune irpino

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