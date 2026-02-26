Branco di lupi all’oasi felina scatta l’ordinanza | cosa prevede

Fano, 26 febbraio 2026 – Sono sempre più numerosi gli avvistamenti di lupi nel territorio di Monte Porzio e Castelvecchio e ciò ha indotto il sindaco Marco Moscatelli a emanare l’ordinanza sollecitata dalla Regione Marche che stabilisce le misure di prevenzione e sicurezza da adottare da parte dei cittadini. Segnalazioni dei lupi Diverse le aree dov’è stata segnalata la presenza di questo predatore. Talvolta si vedono esemplari solitari, in altre occasioni addirittura un branco composto da quattro animali, come successo la settimana scorsa nei pressi dell’oasi felina dietro alla zona produttiva del capoluogo, probabilmente attratti dalla importante concentrazione di gatti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

