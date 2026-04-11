Pittioni | L' unità cinofila rischia di scomparire errore grave di De Toni

Un membro del nucleo cinofilo di una polizia locale ha espresso preoccupazione riguardo alla possibile scomparsa dell’unità cinofila, attribuendone la responsabilità a una decisione di un responsabile. Ha inoltre ringraziato pubblicamente un cane antidroga e il suo conduttore per il lavoro svolto con dedizione, sottolineando l'impegno di tutto il team. La questione ha suscitato attenzione tra gli operatori, che ne discutono nei dettagli.

“Voglio innanzitutto esprimere un sincero ringraziamento a Galant, cane antidroga che ha servito con fedeltà, professionalità e onore il Nucleo cinofilo della polizia locale di Udine, insieme al suo agente conduttore e a tutto il personale del nucleo, che in questi anni hanno rappresentato un. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Esche avvelenate, scatta l’allarme. Controlli di carabinieri e unità cinofilaI carabinieri forestali dei nuclei di Scandiano e Reggio, supportati dall’unità cinofila antiveleno di Bosco di Corniglio in provincia di Parma, dal... Controlli di polizia al "Corni", in campo anche unità cinofila e metal detectorQuesta mattina i corridoi dell'Istituto Tecnico "Corni" e dell'attiguo Professionale hanno visto la presenza degli agenti di Polizia, impegnati in un... Si parla di: Polizia locale a Udine, FdI chiede chiarezza sul caso Carestiato. Unità cinofila verso la chiusura: polemica a Udine, grave errore dell’amministrazioneUdine, polemica sull’unità cinofila: rischio chiusura dopo trasferimenti e pensionamenti. Le critiche di Pittoni. nordest24.it Festa della Polizia: cerimonia anche a Firenze per i 174 anni. Riconoscimento speciale all’agente Rocky dell’unità cinofilaLa Polizia di Stato celebra oggi, 10 aprile 2026, il 174esimo anniversario della sua fondazione. A Firenze il Questore Fausto Lamparelli ha ringraziato le donne e gli uomini appartenenti all’Amminist ... firenzepost.it