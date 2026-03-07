Eremo – Convento di Santa Maria Odigitria di Pescorosso | un luogo che rischia di scomparire per sempre

Il convento di Santa Maria Odigitria di Pescorosso si trova nel comune di Eremo e rappresenta un edificio storico molto antico. Recentemente, sono stati segnalati problemi di degrado e mancanza di manutenzione che mettono a rischio la conservazione della struttura. La proprietà dell’edificio è privata e non sono state avviate opere di restauro. La possibilità di un intervento rapido non è ancora stata confermata.

EREMO - CONVENTO DI SANTA MARIA ODIGITRIA DI PESCOROSSO: UN LUOGO CHE RISCHIA DI SCOMPARIRE PER SEMPRE. Esistono luoghi, in procinto di essere cancellati per sempre dalla nostra vista. Tra questi vi è senza dubbio l'eremo-convento di Santa Maria Odigitria (colei che indica il cammino) di Pescorosso, o almeno i pochi resti che ne rimangono, nel territorio di Rignano Garganico. Di questo luogo si parla poco, quasi nulla. Eppure la sua memoria è rimasta impressa in alcune carte, dove compare ancora l'indicazione di una chiesa dedicata a Santa Maria lungo la fascia pedegarganica, tra Villanova e lo scalo di San Marco in Lamis. Oggi, chi si reca sul posto, si trova davanti a un'area segnata dal tempo: un grande invaso scavato nel terreno, tracce murarie appena leggibili, pietre lavorate ormai scivolate lungo il pendio.