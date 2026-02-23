Casa Energia di Arezzo e Sportello dei Cittadini ad EcoNatura – La Fiera dell’Ambiente e del Benessere

Casa Energia di Arezzo e Sportello dei Cittadini si uniscono per partecipare a “EcoNatura – La Fiera dell’Ambiente e del Benessere”, un appuntamento che riunisce aziende e associazioni locali interessate alla promozione di pratiche sostenibili. La collaborazione nasce dall’obiettivo di diffondere informazioni concrete su energie rinnovabili e stili di vita più responsabili. Durante la manifestazione, i visitatori potranno scoprire nuove tecnologie e soluzioni pratiche per ridurre l’impatto ambientale quotidiano.

La partecipazione.