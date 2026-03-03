Località Giovi ad Arezzo Giani | Tutela del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico

Nella località Giovi ad Arezzo, il presidente della regione ha parlato di tutela del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento che ha visto la partecipazione di rappresentanti delle autorità locali e tecnici specializzati. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle misure specifiche o ai progetti futuri.

Arezzo, 3 marzo 2026 – . Approvato dalla Giunta regionale lo schema di accordo di programma tra la Regione Toscana e il Comune di Arezzo per la sistemazione di una scarpata in località Giovi. La Giunta regionale ha approvato la delibera per l'adozione di un accordo di programma tra la Regione Toscana e il Comune di Arezzo, finalizzato alla realizzazione dei lavori di sistemazione di una scarpata in località Giovi, in prossimità di un campo sportivo. L'intervento, che rientra nel modello di sviluppo Toscana Diffusa, sarà finanziato attraverso un...