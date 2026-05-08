L’ultimo saluto a Beccalossi Brescia abbraccia il suo genio

Lunedì si è celebrato l'ultimo saluto a Evaristo Beccalossi, figura conosciuta nel calcio italiano. La cerimonia si è svolta nella chiesa della Conversione di San Paolo, situata nel quartiere San Polo di Brescia. Alla funzione hanno partecipato familiari, amici e tifosi, che hanno reso omaggio al calciatore scomparso. La chiesa si è riempita di ricordi e di momenti condivisi nel corso della vita di Beccalossi.

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Un abbraccio collettivo a uno dei figli più geniali e amati del calcio italiano. Il giorno dell’addio a Evaristo Beccalossi ha trasformato la chiesa della Conversione di San Paolo, nel quartiere San Polo di Brescia, in un luogo carico di emozione e ricordi. Una chiesa gremita Amici, tifosi, volti del calcio e gente comune hanno salutato il campione scomparso a 69 anni, simbolo di un calcio imprevedibile e profondamente legato alla sua terra. Accanto alla moglie Danila e alla figlia Nagaja, anche l’amico di sempre Enrico Ruggeri: «Era un fratello per me, che sono figlio unico», ha detto con la voce spezzata. Sulla bara due maglie numero dieci, quella dell’ Inter e dell’ Union Brescia, omaggio delle società a un fantasista capace di far innamorare generazioni di tifosi.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - L’ultimo saluto a Beccalossi, Brescia abbraccia il suo genio ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Un ultimo applauso a Beccalossi Il ricordo di Enrico Ruggeri - 2026 Notizie correlate Leggi anche: L’ultimo saluto a Evaristo Beccalossi: Brescia abbraccia il suo “Becca” Leggi anche: La morte di Evaristo Beccalossi, Brescia abbraccia il suo talento libero: “Donavi emozioni” Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: L'ultimo saluto a Evaristo Beccalossi: venerdì i funerali della leggenda nerazzurra e bresciana; Oggi i funerali di Evaristo Beccalossi, l’ultimo saluto a Brescia; Funerali Evaristo Beccalossi: venerdì l’ultimo saluto a Brescia; L’ultimo saluto a Evaristo Beccalossi: oggi i funerali a Brescia, il calcio rende omaggio al suo poeta. Funerali Beccalossi, il giorno dell'ultimo saluto a BresciaE' il giorno dei funerali di Evaristo Beccalossi - una delle storiche bandiere dell'Inter - morto nella notte tra martedì e mercoledì. L'ex calciatore e dirigente sportivo avrebbe compiuto 70 anni tra ... sport.sky.it L’ultimo saluto a Evaristo Beccalossi: Brescia abbraccia il suo BeccaUna chiesa gremita, il silenzio rotto solo dalla commozione e dagli applausi. Evaristo Beccalossi ha ricevuto l’ultimo saluto della sua città tra l’affetto di ... thesocialpost.it Bergomi: «Quella foto con Beccalossi a San Siro oggi mi emoziona» x.com Evaristo Beccalossi, in ricordo di un Fantasista [a wonderful portrait of Becca, in Italian] reddit