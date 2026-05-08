L’ultimo saluto a Beccalossi Brescia abbraccia il suo genio
Lunedì si è celebrato l'ultimo saluto a Evaristo Beccalossi, figura conosciuta nel calcio italiano. La cerimonia si è svolta nella chiesa della Conversione di San Paolo, situata nel quartiere San Polo di Brescia. Alla funzione hanno partecipato familiari, amici e tifosi, che hanno reso omaggio al calciatore scomparso. La chiesa si è riempita di ricordi e di momenti condivisi nel corso della vita di Beccalossi.
Un abbraccio collettivo a uno dei figli più geniali e amati del calcio italiano. Il giorno dell’addio a Evaristo Beccalossi ha trasformato la chiesa della Conversione di San Paolo, nel quartiere San Polo di Brescia, in un luogo carico di emozione e ricordi. Una chiesa gremita Amici, tifosi, volti del calcio e gente comune hanno salutato il campione scomparso a 69 anni, simbolo di un calcio imprevedibile e profondamente legato alla sua terra. Accanto alla moglie Danila e alla figlia Nagaja, anche l’amico di sempre Enrico Ruggeri: «Era un fratello per me, che sono figlio unico», ha detto con la voce spezzata. Sulla bara due maglie numero dieci, quella dell’ Inter e dell’ Union Brescia, omaggio delle società a un fantasista capace di far innamorare generazioni di tifosi.🔗 Leggi su Feedpress.me
Un ultimo applauso a Beccalossi Il ricordo di Enrico Ruggeri - 2026
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