Lukaku ha manifestato difficoltà nel recupero rispetto a De Bruyne, che ha rispettato i tempi e le modalità di ripresa stabilite. La sua situazione è stata collegata anche a una mancata adesione alle richieste del club di appartenenza. La vicenda ha suscitato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, evidenziando differenze nelle tempistiche di ritorno in campo tra i due calciatori.

Lukaku, la sofferenza perché De Bruyne ha recuperato prima e meglio di lui Lukaku è un caso, ok. Non ha obbedito al Calcio Napoli e questo è un fatto. Pagherà con una multa. Nel mondo del lavoro funziona così. Giustamente. Ma non ha ucciso nessuno. Il centravanti belga del Napoli sta vivendo un periodo di comprensibile difficoltà e sbandamento. Si è fatto male ad agosto, molto male, ha optato per la terapia conservativa, è rientrato a dicembre. Eppure a marzo – quasi aprile – è ancora lontano dalla forma migliore. Mentre davanti ai suoi occhi c’è il suo compagno di Nazionale Kevin De Bruyne che a ottobre ha subito un infortunio altrettanto grave, si è operato, si è curato in Belgio ed è tornato a Napoli tirato a lucido ed è già in campo da titolare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lukaku soffre perché De Bruyne ha recuperato prima e meglio di lui

Articoli correlati

Leggi anche: Repubblica: “I 6 minuti di De Bruyne e Lukaku. La prima volta insieme nel Napoli”

Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, Lukaku e De Bruyne insieme per la prima volta: momento storico al Maradona”

Una raccolta di contenuti su Lukaku soffre

Temi più discussi: Napoli, Conte: Lukaku vuole aiutare la squadra: spero che lui e De Bruyne giochino i Mondiali; Conte: Lukaku sta soffrendo. Futuro? Io penso al presente, poi...; Conte 'ringrazia' le difficoltà: Dopo questa stagione al Napoli mi sento un allenatore più forte; Fedele: Il Napoli soffre troppo, secondo tempo di Cagliari lo dimostra.

Lukaku soffre perché De Bruyne ha recuperato prima e meglio di luiIn questi mesi Lukaku si è allenato con abnegazione senza però beneficiarne mentre De Bruyne è tornato dal Belgio tirato a lucido ... ilnapolista.it

Napoli, scoppia il caso Lukaku: ecco cosa succedeScoppia il caso Lukaku. Stando a ‘Sky Sport’, il Napoli è particolarmente irritato con il centravanti belga, ancora non rientrato a Castel Volturno dopo che aveva salutato il ritiro della sua Nazional ... calciomercato.it

Lukaku soffre perché De Bruyne ha recuperato prima e meglio di lui Repubblica spiega che cosa ha spinto il belga all'atto di disobbedienza nei confronti del club. In questi mesi si è allenato senza però beneficiarne mentre Kdb è tornato dal Belgio tirato a luci - facebook.com facebook