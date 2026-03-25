Secondo quanto riportato dal Telegraph, De Bruyne è stato il giocatore più influente del Manchester City, con solo Giggs che ha realizzato più assist di lui nella storia del club. Nel frattempo, il calciatore egiziano ha comunicato che non giocherà più nel Liverpool a partire dalla prossima stagione.

Mohamed Salah non giocherà più nel Liverpool dalla prossima stagione. Il calciatore egiziano lo ha annunciato nella giornata di ieri. Per questo motivo, il Telegraph ha provato a ipotizzare quale potrebbe essere la top 10 di tutti i tempi dei calciatori che hanno giocato in Premier League; tra questi c’è anche Kevin De Bruyne. De Bruyne nella top 10 della Premier League. Oggi il belga milita nel Napoli ed è stato inserito al quinto posto di questa classifica. Ha segnato 72 gol e fornito 119 assist in 288 presenze tra Chelsea e Manchester City. Il quotidiano britannico scrive: “ Kevin De Bruyne è stato costantemente il miglior giocatore della squadra che ha dominato la Premier League come nessun’altra. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Telegraph: “De Bruyne è stato il migliore del City, solo Giggs ha creato più gol di lui”

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