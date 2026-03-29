Vicenza che atmosfera in Piazza dei Signori! Decine di migliaia di tifosi festeggiano la Serie B

A Vicenza, in Piazza dei Signori, si sono radunate circa diecimila persone per celebrare la promozione in Serie B della squadra locale. La folla ha accolto i giocatori e i dirigenti arrivati dopo un corteo partito dallo stadio, al quale hanno partecipato circa 30mila spettatori lungo il percorso. La manifestazione ha coinvolto molti tifosi che hanno seguito la squadra durante il festeggiamento.

A Vicenza è tempo di festeggiare il ritorno in Serie B: diecimila tifosi si sono radunati in Piazza dei Signori dove la squadra e i dirigenti sono arrivati dopo un lungo corteo, partito dallo stadio, che ha permesso ai neopromossi di sfilare davanti a circa 30mila persone. Guarda il video di Andrea Ceroni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Vicenza, che atmosfera in Piazza dei Signori! Decine di migliaia di tifosi festeggiano la Serie B Articoli correlati Vicenza, musica in Piazza dei Signori: Raf, Madame ed Elio e le Storie Tese nel festival di settembre 2026.Vicenza si prepara ad accogliere un settembre di grande musica con “Vicenza in Festival 2026”. Delegato Usb licenziato, presidio di protesta in Piazza dei SignoriIl sindacato di base e Potere al Popolo hanno denunciato quanto subito da Dumitru Stefan e mobilitano i lavoratori.