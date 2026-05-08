Lucertole morte cibo andato a male utensili sporchi | 11mila euro di multa a un ristorante di Garbagnate Milanese

Da fanpage.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia locale di Garbagnate Milanese ha multato con 11mila euro un ristorante del territorio e ha segnalato la situazione all'Ats. Durante un controllo, sono stati trovati numerosi problemi igienico-sanitari, tra cui la presenza di lucertole morte, cibo andato a male e utensili sporchi. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi del controllo o su eventuali interventi successivi.

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La polizia locale di Garbagnate Milanese ha sanzionato con una multa da 11mila euro e segnalato all’Ats un ristorante del territorio per gravissime carenze igienico-sanitarie. Trovati insetti morti in cucina, utensili sporchi e cibo andato a male.🔗 Leggi su Fanpage.it

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