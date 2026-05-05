Insetti e lucertole morte in cucina insieme a cibo scaduto multa da 11mila euro a ristorante nel Milanese

Un ristorante nel Milanese è stato multato con una sanzione di 11.000 euro dopo aver trovato insetti e lucertole morte nella cucina, insieme a cibo scaduto e mal conservato. Durante un'ispezione sono stati rinvenuti alimenti riposti a terra e non adeguatamente conservati, oltre a evidenze di presenza di insetti e rettili deceduti nella zona di preparazione dei pasti.

Insetti e lucertole morte in cucina, cibo scaduto e riposto a terra insieme a prodotti che erano anche mal conservati. Ma anche sporcizia nei locali e tranci di carne in stato di alterazione e senza l'etichetta obbligatoria per la tracciabilità. Questo il quadro che è emerso a seguito di un.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Controlli dei carabinieri nel locale: oltre 11mila euro di multa e scatta la chiusura della cucinaI carabinieri entrano nel locale: scatta il maxi controllo e scatta anche la maxi multa. Sporcizia e cibo scaduto, i Nas sospendono un ristorante etnico a ModenaSerrande abbassate, temporaneamente, e una sanzione da oltre settemila euro per un ristorante etnico di Modena, finito nel mirino dei Carabinieri del...