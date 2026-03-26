Caramanna e Malagò in pole position per il Turismo

Due figure politiche sono in prima fila per la guida del Ministero del Turismo. Un rappresentante di un partito di centrodestra avrebbe assicurato stabilità all’incarico, mentre il candidato che ha vinto i Giochi si sta confrontando con un altro esponente di spicco del governo. La situazione appare in evoluzione, con possibili sviluppi nelle prossime settimane.

Sul ponte sventola un foulard (di Hermès) bianco. Daniela Santanchè si è arresa dopo un giorno di pressioni da caccia F-16 in decollo e un anno di stillicidio più o meno sotterraneo di Giorgia Meloni, che a ogni avviso di garanzia ricevuto dal ministro del Turismo aveva un mancamento. Il finale di partita è convulso, lascerà macerie, costituisce una sorpresa per chi osserva da fuori ma è la conseguenza di un rapporto logorato dai casi giudiziari. La sabbia aveva cominciato a scendere nella clessidra da molto tempo. Quando il premier disse a Silvio Berlusconi «io non sono ricattabile» intendeva far valere una credibilità assoluta sul fronte della magistratura, e la sconfitta al referendum l’ha indotta a fare piazza pulita. 🔗 Leggi su Laverita.info

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