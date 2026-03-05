Toto-Reggenti | Mina e Selva in pole position

Il toto-Reggenti a San Marino è iniziato con largo anticipo rispetto agli anni passati. Mina e Selva sono i candidati in testa alle preferenze per la carica di Capitano Reggente. La competizione si svolge tra diverse figure politiche, con il processo di selezione che coinvolge varie fasi e consultazioni ufficiali. La decisione finale sarà presa nelle prossime settimane, secondo le procedure stabilite dalle regole istituzionali.

Il toto-Reggenti a San Marino è iniziato già da un po’. E anche con largo anticipo rispetto al solito. Nelle stanze di Palazzo Pubblico sembrano non esserci dubbi su chi, il primo giorno di aprile, prenderà il posto degli attuali Capitani Reggenti, Matteo Rosi e Lorenzo Bugli. Alice Mina per il Partito democratico cristiano sammarinese e Vladimiro Selva per Libera, sembrano pronti a prendere il posto dei Reggenti uscenti. Utile usare il condizionare perché i due partiti non hanno ancora sciolto le riserve. Ma la ratifica è ormai imminente: Mina sarà candidata dal Pdcs probabilmente già la prossima settimana, mentre Libera riunirà i suoi organismi lunedì prossimo e da quella riunione presumibilmente uscirà il nome di Selva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

