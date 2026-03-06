Ventenni indagati per atti sessuali con minorenne | la vittima aveva solo 12 anni
Due ventenni sono indagati a Torino per aver avuto rapporti sessuali con una ragazza di 12 anni. La vicenda riguarda la presunta coinvolgimento di questi due uomini in atti sessuali con la minorenne, che si trova al centro dell’indagine. La Procura ha richiesto il rinvio a giudizio e si attende ora la decisione finale.
Due ventenni sono indagati per aver avuto rapporti con una minorenne di soli 12 anni a Torino. Si attende il rinvio a giudizio chiesto dalla Procura. 🔗 Leggi su Fanpage.it
