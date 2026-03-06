Ventenni indagati per atti sessuali con minorenne | la vittima aveva solo 12 anni

Due ventenni sono indagati a Torino per aver avuto rapporti sessuali con una ragazza di 12 anni. La vicenda riguarda la presunta coinvolgimento di questi due uomini in atti sessuali con la minorenne, che si trova al centro dell’indagine. La Procura ha richiesto il rinvio a giudizio e si attende ora la decisione finale.