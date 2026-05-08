Lucca e Lang Napoli valuta 65 milioni congelati

Da forzazzurri.net 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il club di Napoli ha bloccato 65 milioni di euro legati ai giocatori Lucca e Lang. La società deve ancora risolvere la questione riguardante i ritorni dai prestiti dei calciatori. La situazione finanziaria e le decisioni sul mercato sono al centro delle attività del club in questo momento. Nessun dettaglio è stato ancora comunicato sui tempi o sui prossimi passi da adottare.

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Il Napoli dovrà sciogliere anche il nodo legato ai rientri dai prestiti. Due nomi, in particolare, pesano sulle valutazioni del club. Lorenzo Lucca e Noa Lang rappresentano investimenti importanti. Due operazioni costruite per dare forza all’attacco, ma finite oggi in una zona di incertezza. Il quadro economico è rilevante. Il Corriere dello Sport parla di una situazione chiara: “Il Napoli si ritrova a gestire un capitale ‘congelato’ di circa 65 milioni di euro”. Il riferimento è ai 35 milioni investiti per Lucca e ai 30 milioni spesi per Lang. La posizione più complessa sembra quella di Lorenzo Lucca.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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