Lucca | Maineri 2 priorità chiave per la città | più sicurezza

Federica Maineri ha annunciato che la priorità per Lucca è migliorare decoro e sicurezza, rispondendo alle richieste dei cittadini. La candidata alle primarie del centrosinistra si impegna a rafforzare la presenza delle forze dell’ordine e a intervenire sui problemi di degrado nei quartieri. Per coinvolgere la comunità, organizza incontri diretti con gli abitanti. La sua strategia mira a rendere la città più tranquilla e accogliente. La proposta si concentra su interventi concreti e immediati.

Lucca al voto: Maineri punta su decoro e sicurezza, ascolto diretto dei cittadini in programma. La candidata alle primarie del centrosinistra a Viareggio, Federica Maineri, sta delineando un programma incentrato su due pilastri fondamentali per la collettività: il decoro urbano e la sicurezza. Questa scelta programmatica emerge chiaramente dagli incontri già tenuti con i cittadini e si concretizzerà in due eventi specifici, mirati ad approfondire le esigenze delle diverse frazioni del territorio lucchese. L'obiettivo dichiarato è quello di raccogliere direttamente le istanze dei residenti, per poter formulare proposte concrete e mirate in vista delle primarie del 15 marzo. Decoro e sicurezza urbana fra le priorità di Federica Maineri, candidata alle primarie del centrosinistraIn vista un doppio incontro con i cittadini, alla pizzeria Da Odilio a Torre del Lago e nella sede dell'associazione L'uovo di Colombo