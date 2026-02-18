Luca Marinelli a teatro con La cosmicomica vita di Q

Luca Marinelli, attore premiato con il Nastro d’Argento e il David di Donatello, ha deciso di tornare a dirigere uno spettacolo teatrale dopo anni. La causa è il desiderio di sperimentare nuove sfide artistiche. Dal 25 febbraio al 1° marzo, porta in scena all'Arena del Sole di Bologna

Luca Marinelli, volto noto del cinema, due volte Nastro d’Argento e premiato con la Coppa Volpi e il David di Donatello, torna alla regia teatrale dopo Una relazione per un’accademia di Kafka, con La cosmicomica vita di Q, in scena all’Arena del Sole di Bologna dal 25 febbraio al 1° marzo.Lo.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Luca Marinelli protagonista al Teatro Chiesa con “La cosmicomica vita di Q”, da Italo CalvinoLuca Marinelli porta in scena al Teatro Chiesa “La cosmicomica vita di Q”, uno spettacolo tratto da Italo Calvino. Leggi anche: "La Voce del Vino" con Luca Ward: teatro, musica e danza per raccontare il nettare di Bacco LA COSMICOMICA VITA DI Q Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La cosmicomica vita di Q 10 – 22 feb 26; Cosmicomica vita di Q, l’audace pièce di Marinelli che porta Calvino a teatro; Luca Marinelli, dopo Mussolini aggancia Calvino: Le mie Cosmicomiche teatro delle meraviglie; Le Cosmicomiche di Calvino, un teatro delle meraviglie: Marinelli protagonista al Carignano. Luca Marinelli, dopo Mussolini aggancia Calvino: «Le mie Cosmicomiche teatro delle meraviglie»Dal successo della serie tv M alle tavole del Teatro Carignano dove l'attore romano porta in scena dal 10 febbraio «La cosmicomica vita di Q» ... torino.corriere.it Weekend a teatro tra Paiato, Popolizio e MarinelliDalla coppia Ferzetti-Favino al Riccardo III con il volto di Maria Paiato, passando per racconti Olimpici, riletture di Calvino e Pinter: sono alcuni degli appuntamenti teatrali in scena nel prossimo ... ansa.it "Io solo una cosa vojo sapè... solo una"... Lo chiamavano Jeeg Robot torna nel tuo The Space Cinema dal 2 al 4 marzo, #BackOnTheBigScreen Il cult movie italiano con Claudio Santamaria e Luca Marinelli https://tinyurl.com/5y8tb5j8 facebook In questi giorni, a teatro, c'è La cosmicomica vita di Q, lo spettacolo ideato e diretto da Luca Marinelli, tratto da Tutte le cosmicomiche di Italo Calvino, con la co-regia di Danilo Capezzani e la drammaturgia di Vincenzo Manna. Nel cast, a parte Luca Marinelli, ci x.com