Luca Argentero e i paparazzi | Non ho un buon rapporto non mi piace che uno sconosciuto abbia foto dei miei figli

Luca Argentero ha espresso il suo disagio nei confronti dei paparazzi, affermando di non avere un buon rapporto con loro e di non gradire che sconosciuti scattino fotografie ai suoi figli. L’attore ha sottolineato come preferirebbe mantenere la privacy della famiglia e ha commentato la diffusione delle immagini non autorizzate. Questa dichiarazione si inserisce in un contesto più ampio di personaggi pubblici che si oppongono all’invasione della loro vita privata.

Come molti altri personaggi dello spettacolo, anche Luca Argentero non ama essere fotografato da occhi indiscreti, specie se ci sono i figli Nina Speranza e Noè Roberto: "Non ho un buon rapporto con i paparazzi, non mi fa piacere che una persona che non conosco abbia delle foto di mio figlio sulla sua macchina fotografica”.🔗 Leggi su Fanpage.it

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