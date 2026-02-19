Ho sacrificato il lavoro per i figli ma ora basta Sul set con Luca Argentero mi sento in imbarazzo | le parole di Cristina Marino
Cristina Marino ha spiegato che ha lasciato il lavoro per dedicarsi ai figli, ma ora si sente stanca e insoddisfatta. Durante un’intervista a F, ha parlato di come il ruolo di madre abbia preso il sopravvento sulla sua carriera, portandola a rinunciare a molte opportunità. Recentemente, sul set con Luca Argentero, ha confessato di sentirsi a disagio, come se non fosse più all’altezza. La sua testimonianza rivela le difficoltà di conciliare famiglia e professione in modo equilibrato.
Cristina Marino ha raccontato in un’intervista a F la sua vita tra il set cinematografico e la famiglia. L’attrice e moglie di Luca Argentero si è definita “devota” al ruolo di mamma di Nina Speranza e Noè Roberto, quest’ultimo nato nel 2023. La 34enne ha detto: “Io sono devota al mio ruolo di mamma, sono onnipresente, me li porto dappertutto. Il mestiere dell’attrice non combacia perfettamente con una famiglia e noi vogliamo stare sempre uniti. Ho sacrificato la mia esperienza nel cinema per questo. Adesso ci proverò, ma qualora non riuscissi a essere tranquilla rispetto all’organizzazione della mia famiglia rinuncerò a qualcosa, con la serenità di sapere che l’ho fatto per una causa molto bella”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
