Villa Garibaldi chiusa per interventi di manutenzione | Riapertura la prossima settimana

Villa Garibaldi è stata chiusa temporaneamente al pubblico per permettere interventi di manutenzione straordinaria del verde. La riapertura è prevista per la prossima settimana. La chiusura riguarda l’area esterna e le parti verdi della villa, che sono state interessate dai lavori. Gli interventi sono stati programmati per migliorare lo stato di cura degli spazi verdi e garantire un miglior utilizzo in futuro.

Villa Garibaldi è temporaneamente chiusa al pubblico per consentire alcuni interventi di manutenzione straordinaria del verde. Nello storico giardino di piazza Marina, dove si trova il ficus monumentale (il più grande d'Europa), gli operai del settore Verde del Comune sono al lavoro per rimuovere rami secchi e fogliame caduti a terra dopo il forte vento delle scorse settimane. "Gli interventi - riferisce Pietro Alongi, assessore comunale al Verde - riguardano anche potature mirate sugli alberi, effettuate in chiave preventiva per garantire la sicurezza dei visitatori e la tutela del patrimonio arboreo della villa". Stamattina una scolaresca ha trovato i cancelli chiusi.