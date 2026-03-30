A Cortona sono iniziati gli interventi previsti nel piano quinquennale di manutenzione della viabilità comunale, con lavori programmati per il 2026. L’obiettivo è intervenire su alcune strade per migliorare le condizioni di transitabilità e sicurezza. L’avvio dei lavori segue un piano approvato dall’amministrazione comunale e riguarda interventi specifici su tratti stradali individuati come prioritari.

Arezzo, 30 marzo 2026 – . Investimento da 350mila euro per le strade di Camucia e per la frazione di Ossaia Prosegue l’attuazione del piano quinquennale delle manutenzioni approvato dall’Amministrazione comunale all’inizio del mandato. La Giunta ha dato il via libera al progetto esecutivo relativo agli interventi sulla viabilità comunale per l’annualità 2026, per un investimento complessivo pari a 350mila euro. Il programma rientra in una più ampia attività di ricognizione e pianificazione pluriennale finalizzata al ripristino e alla messa in sicurezza delle strade comunali, in particolare nelle aree a maggiore traffico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cortona, viabilità comunale: al via gli interventi 2026 del piano quinquennale di manutenzione

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