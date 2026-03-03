Lo scuru | proiezione speciale al Rouge et Noir in sala il regista e gli attori

Martedì 10 marzo alle 21 si terrà una proiezione speciale del film “Lo scuru” al cinema Rouge et Noir. Alla serata parteciperanno il regista Giuseppe William Lombardo e gli attori principali, tra cui Fabrizio Falco, Fabrizio Ferracane, Simona Malato, Vincenzo Pirrotta, Daniela Scattolin, Filippo Luna, Guia Jelo, Giuditta Perriera e Manuela Ventura. La proiezione offrirà un’occasione di visione e confronto con il cast e il regista.

Il ritorno di "Scherzi a parte". Max Giusti riscatta le edizioni di Enrico Papi, ma le sue imitazioni sono da dimenticare Un giovane, tormentato da incubi e dal peso di una diagnosi di schizofrenia, torna nella sua terra: la Sicilia. Parte alla ricerca di risposte ai propri dubbi più oscuri, inseguendo il senso di un passato che continua a gravare su di lui, forse nascosto nei sussurri delle campagne e nei silenzi delle chiese. La memoria collettiva, i riti, la terra stessa: tutto sembra custodire le tracce di misteri che non smettono di ardere, tra gli incendi e i fantasmi che popolano l’isola.Attraversando mari neri, paesi addormentati e... 🔗 Leggi su Palermotoday.it "Bosco grande": proiezione speciale al Rouge et Noir, il regista Giuseppe Schillaci in salaMercoledì 28 gennaio alle 19:15 proiezione speciale a Palermo al Rouge et Noir del documentario “Bosco grande” di Giuseppe Schillaci. Al Rouge et Noir proiezione speciale di “n-Ego”: la regista Eleonora Danco in salaAl cinema Rouge et Noir proiezione speciale di “n-Ego” secondo film di Eleonora Danco, presentato in concorso al Film Festival di Torino 2024, con i...