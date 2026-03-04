Per un poco | al Rouge et Noir proiezione speciale il regista Simone Valentini in sala

Lunedì 9 marzo alle 19, al Rouge et Noir si svolge una proiezione speciale del film “Per un poco” diretto da Simone Valentini. Alla serata partecipano gli attori Alessandro Tedeschi, Ilir Jacellari, Ilde Mauri, Alessio De Persio, Giulia Maulucci e Francesca Stagni. L’evento è aperto al pubblico e si terrà nella sala del locale.

Lunedì 9 marzo, alle 19, al Rouge et Noir proiezione speciale del film “Per un poco” di Simone Valentini, con Alessandro Tedeschi, Ilir Jacellari, Ilde Mauri, Alessio De Persio, Giulia Maulucci, Francesca Stagni. Il regista sarà presente in sala e incontrerà il pubblico. Niccolò, quarantenne con una carriera di successo e la voglia di restituire un po’ di quello che ha ricevuto nella sua vita, diventa padre affidatario di Federico, diciottenne dal passato difficile cresciuto in comunità. Tra loro comincia a instaurarsi un rapporto profondo e complesso, un’altalena emotiva che non riesce mai a trovare un vero equilibrio. Fede e Nicc vivono insieme per un po’ e, seppur i fantasmi dell’uno e i limiti dell’altro si metteranno di mezzo, i due si daranno a vicenda gli strumenti per confrontarsi con sé stessi e maturare. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: "Lo scuru": proiezione speciale al Rouge et Noir, in sala il regista e gli attori

"Bosco grande": proiezione speciale al Rouge et Noir, il regista Giuseppe Schillaci in salaMercoledì 28 gennaio alle 19:15 proiezione speciale a Palermo al Rouge et Noir del documentario “Bosco grande” di Giuseppe Schillaci.

Una selezione di notizie su Simone Valentini.

Temi più discussi: Per un po'. La recensione del film di Simone Valentini; Per un po' - Comune di Jesi; Simone Valentini, l’intervista al regista del film Per un po’: La paternità è una scelta; Le storie vere che ispirano i film, come Per un po’.

Simone Valentini, l’intervista al regista del film Per un po’: La paternità è una sceltaDal romanzo di Agliardi al film, l'intervista a Simone Valentini su paternità, responsabilità e il bisogno di essere visti ... virgilio.it

Per un po’, di Simone ValentiniIn Per un po' i dettagli del racconto risultano tanti, incisivi ma alle volte eccedenti e talvolta forza troppo a mano ... sentieriselvaggi.it

Lunedì 2 marzo esce in digitale la colonna sonora originale del film “PER UN PO'” di SIMONE VALENTINI (attualmente nelle sale). La soundtrack, edita da EDIZIONI CURCI, è firmata dai fratelli GIACOMO e TOMMASO RUGGERI x.com

Le dinamiche dell'affido familiare e il racconto dell'incontro tra due solitudini. Onesto come solo una storia vera sa essere, un film originale e autentico. Capace di andare oltre, ancora... per un po'. Per un po' di Simone Valentini. In prima visione allo Schermo B facebook