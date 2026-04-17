Lotto giocata fortunata a Sabaudia | con 5 euro ne vince 125mila

Un giocatore di Sabaudia ha vinto 125 mila euro con una schedina del Lotto, giocando 5 euro. La vincita è stata annunciata recentemente e riguarda un'estrazione nella provincia di Latina. La notizia ha suscitato attenzione nella comunità locale, che si interroga sulla possibilità di replicare questa fortuna. La schedina vincente è stata convalidata dalle rivendite autorizzate nella zona.

La fortuna bacia di nuovo il Lazio e la provincia di Latina, con il Gioco del Lotto. Questa volta tocca alla città di Sabaudia, dove un giocatore ha centrato una grossa vincita da ben 125.250 euro.Questi i numeri della quaterna indovinata: 12- 71- 76- 77, giocata sulla ruota di Napoli. Come.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Lotto, Sabaudia in estasi: gioca 5 euro e ne vince oltre 125mila Leggi anche: Una quaterna, quattro terni e sette ambi: giocata fortunata al Lotto, vinti 49mila euro Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Giocata fortunata in via Creti: a segno colpo da 50mila euro; Lotto fortunato ad Aprilia, punta 5 euro su un terno e ne vince 22.500; Gioco d'azzardo, schedina fortunata del Lotto compilata in città: vinti 24mila euro; Vincita al Lotto nel Comasco: la fortuna bacia Montano Lucino. Giocata fortunata in via Creti: a segno colpo da 50mila euroLa fortuna fa tappa a Bologna. Nell’ultimo concorso del 10eLotto, quello di martedì 14 aprile, è stato centrato un 9 Oro da 50mila euro in un punto vendita di via Donato Creti, come riporta Agiprone ... bolognatoday.it Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 14 aprile: i numeri vincentiAll’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In ... tg24.sky.it Il provvedimento riguarda un lotto del prodotto della linea Deluxe venduto in confezione da 100 grammi. facebook Lidl ha richiamato questo salmone affumicato che potrebbe contenere Listeria: il lotto a cui fare attenzione x.com