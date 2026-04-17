Lotto giocata fortunata a Sabaudia | con 5 euro ne vince 125mila

Da latinatoday.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giocatore di Sabaudia ha vinto 125 mila euro con una schedina del Lotto, giocando 5 euro. La vincita è stata annunciata recentemente e riguarda un'estrazione nella provincia di Latina. La notizia ha suscitato attenzione nella comunità locale, che si interroga sulla possibilità di replicare questa fortuna. La schedina vincente è stata convalidata dalle rivendite autorizzate nella zona.

La fortuna bacia di nuovo il Lazio e la provincia di Latina, con il Gioco del Lotto. Questa volta tocca alla città di Sabaudia, dove un giocatore ha centrato una grossa vincita da ben 125.250 euro.Questi i numeri della quaterna indovinata: 12- 71- 76- 77, giocata sulla ruota di Napoli. Come.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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