Lotto a Napoli doppietta da oltre 72mila euro

A Napoli due vincite da oltre 72 mila euro sono state ottenute nel concorso del Lotto di giovedì 7 maggio 2026. Secondo quanto riportato da Agipronews, si tratta di una doppietta con premi significativi. La notizia ha suscitato interesse tra i giocatori e le autorità locali, che monitorano gli esiti delle estrazioni con attenzione. I dettagli sui numeri estratti e sui vincitori non sono stati ancora resi noti.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Festa in Campania con il Lotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di giovedì 7 maggio 2026, è stata realizzata infatti una doppietta da 72.250 euro totali a Napoli. La prima vincita da 62.250 euro – la più alta di giornata – è stata centrata, presso il punto vendita in Corso Giuseppe Garibaldi, grazie a quattro terni e una quaterna sulla ruota Nazionale. Mentre, il secondo premio da 10mila euro è stato ottenuto con tre ambi e un terno, sempre sulla stessa ruota, ma stavolta presso l’esercizio in Via Coroglio. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,09 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 479,6 milioni da inizio 2026.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Lotto, a Napoli doppietta da oltre 72mila euro Notizie correlate Lotto, colpo da oltre 26mila euro a NapoliIl premio più ricco dell’estrazione del Lotto di giovedì 5 marzo è stato centrato a Napoli: come riporta Agipronews, colpo oltre 26mila euro in un... Leggi anche: Lotto, doppietta da 300mila euro in Campania Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Lotto, colpo da oltre 27mila euro con quattro terni e una quaterna; LOTTO - A Napoli doppietta da oltre 72mila euro; Lotto: in Veneto doppietta da oltre 38mila euro; Lotto: il 41 su Bari sale a 118 assenze. Lotto, a Benevento vinti 22.500 euroFesta in Campania con il Lotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di giovedì 23 aprile in Piazza Vittorio Colonna a Benevento è stata realizzata una ... napolivillage.com Lotto, in Campania doppietta vincente da oltre 38mila euroL’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 26 milioni in tutto il 2026. ilmattino.it Il nuovo lotto di lavori per la riqualificazione della volta del torrente Fugnan ha costretto i venditori a lasciare temporaneamente il centro di Muggia - facebook.com facebook La prima sorpresa del #Giro109 nella presentazione: la Lotto Intermarché sale sul palco con soli cinque ciclisti e senza Arnaud de Lie. Il belga è malato dopo un'infezione, apparentemente dovuta ad acqua contaminata domenica alla Famenne Ardenne Class x.com