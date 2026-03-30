Lotto doppietta da 300mila euro in Campania

Due vincite da 300 mila euro sono state registrate in Campania grazie alle estrazioni del Lotto. Le schedine vincenti sono state acquistate in due diverse località della regione e sono state confermate nelle ultime estrazioni. Le cifre vincenti sono state annunciate ufficialmente dall'ente che gestisce il gioco, senza ulteriori dettagli sui titoli o sui giocatori coinvolti.

Tempo di lettura: 2 minuti Esulta la Campania con il Lotto. Doppietta da 300mila euro nelle estrazioni di sabato 28 marzo: centrati 180mila euro a Mugnano di Napoli (NA) grazie a una quaterna sulla ruota di Bari e una giocata da 1,50 euro in un punto vendita di Via San Lorenzo; un’altra quaterna, ma sulla ruota Nazionale, regala invece 120mila euro a un fortunato giocatore di Scafati, in provincia di Salerno, con una giocata da 1 euro presso un esercizio di Piazza Vittorio Veneto. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 7,5 milioni di euro, per un totale di 351,5 milioni di euro da inizio 2026. 10eLotto: in Campania vinti 40mila euro Gioisce la Campania con il 10eLotto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Lotto, doppietta da 300mila euro in Campania Articoli correlati Leggi anche: Lotto, doppietta in Campania: vincite per oltre 38mila euro Lotto, colpo da oltre 25mila euro in CampaniaIl premio più alto dell’estrazione del Lotto di giovedì 19 febbraio se lo aggiudica la Campania.