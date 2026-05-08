L’ottava nota | un concerto inclusivo alla Pieve di Arezzo

Sabato 9 maggio alle 15.30, la chiesa di Santa Maria della Pieve ospiterà un concerto dedicato all'inclusione. L’evento combina musica e iniziative educative e terapeutiche legate al progetto “L’ottava nota” dell’Istituto di Agazzi. L’appuntamento si svolgerà in un contesto storico e suggestivo, offrendo un momento di condivisione tra musicisti e pubblico. La manifestazione mira a valorizzare le attività realizzate all’interno dell’istituto e il percorso dei partecipanti.

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Un concerto inclusivo nel cuore di Arezzo. Sabato 9 maggio, alle 15.30, la chiesa di Santa Maria della Pieve diventerà la suggestiva cornice di un appuntamento musicale unico nel suo genere dove il percorso educativo e terapeutico del progetto “L’ottava nota” dell’Istituto di Agazzi verrà unito.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Capolona, ripartono le aperture di pieve a Sietina e pieve del Santo di Ponina e raddoppianoArezzo, 28 febbraio 2026 – Capolona, ripartono le aperture di pieve a Sietina e pieve del Santo di Ponina e raddoppiano. Dalle "ville" romane alla fede: alla scoperta del fascino senza tempo della Pieve di BarisanoInizierà con la visita alla Pieve di Barisano, in programma sabato 9 maggio alle 16, l'ottava edizione di "A spasso per la Romagna: pievi e antiche...