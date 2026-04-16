Studenti a lezione di bullismo | Le parole fanno più male delle botte

Sabato 11 aprile gli studenti di una scuola di San Pietro Viminario hanno partecipato a un momento di confronto e riflessione sul tema del bullismo. Durante l’iniziativa, sono stati approfonditi gli effetti delle parole e delle azioni negative tra i ragazzi. L’obiettivo è stato quello di sensibilizzare sui danni causati dal linguaggio offensivo e di promuovere comportamenti più rispettosi tra i giovani.