Studenti a lezione di bullismo | Le parole fanno più male delle botte
Sabato 11 aprile gli studenti di una scuola di San Pietro Viminario hanno partecipato a un momento di confronto e riflessione sul tema del bullismo. Durante l’iniziativa, sono stati approfonditi gli effetti delle parole e delle azioni negative tra i ragazzi. L’obiettivo è stato quello di sensibilizzare sui danni causati dal linguaggio offensivo e di promuovere comportamenti più rispettosi tra i giovani.
Sabato 11 aprile gli alunni della scuola di San Pietro Viminario hanno vissuto una mattinata di profonda riflessione e confronto. Nell’ambito del progetto dedicato alla cultura della legalità, i ragazzi hanno partecipato a un incontro formativo sul tema del cyberbullismo, fenomeno di drammatica.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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