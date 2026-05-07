Festa della Mamma e lotta contro i tumori l' associazione colora il cesenate con le azalee solidali

In occasione della Festa della Mamma, i volontari dell’Associazione romagnola ricerca tumori sono presenti nelle piazze del cesenate con azalee solidali e fiori. L’iniziativa si ripete anche quest’anno, coinvolgendo la comunità locale in un gesto di solidarietà. Le azalee sono state distribuite per sensibilizzare sulla lotta contro i tumori e sostenere le attività dell’associazione. La presenza degli operatori si svolge in diverse aree pubbliche della città.

Anche quest’anno, in occasione della Festa della Mamma, i volontari dell’Associazione romagnola ricerca tumori (Arrt) saranno presenti nelle piazze del cesenate con fiori ed azalee solidali. Un modo per festeggiare tutte le mamme e aiutare i progetti di prevenzione oncologica dell’associazione.I.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Festa della Mamma, lo Ior scende in campo: tornano le azalee per la lotta contro il cancroPiù di seicento volontari: un dispiegamento di forze incredibile per l’occasione di solidarietà e di lotta contro il cancro più bella dell’anno, la... Azalee per la ricerca: la Romagna si unisce nella lotta contro il cancro nella Festa della MammaPiù di seicento volontari: un dispiegamento di forze incredibile per l’occasione di solidarietà e di lotta contro il cancro più bella dell’anno, la... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Sabato shopping: le idee fashion per la Festa della Mamma; Festa della Mamma 2026 a Roma: laboratori, letture e spettacoli per bambini; Festa della Mamma 2026: Le Equilibriste, la maternità in Italia; Festa della mamma al centro Primavera. Festa della Mamma, regali che diventano ricordi: cosa fare per una giornata insiemeLeggi su Sky TG24 l'articolo Festa della Mamma, regali che diventano ricordi: cosa fare per una giornata insieme ... tg24.sky.it Festa della mamma, una canzone di Jovanotti diventa un francobollo molto specialeHai mai cantato Ciao Mamma, guarda come mi diverto? Questa canzone di Lorenzo Cherubini, noto a tutti come Jovanotti, ha ispirato un francobollo molto speciale, che rende omaggio alle mamme e alla m ... focusjunior.it Festa della mamma e matematica Una scheda con problemi con le misure ideali per la classe terza della scuola primaria (a tema Festa della Mamma). - facebook.com facebook