Viale Zaccagna è al centro di una criticità legata alla rete fognaria, che necessita di interventi urgenti. Gli allagamenti frequenti durante le piogge evidenziano i problemi causati dai danni alle tubature, che rendono difficile il transito di pedoni e veicoli. La situazione ha portato a situazioni di disagio e si rende necessaria una soluzione immediata.

Viale Zaccagna sotto scacco dei bisonti della strada che hanno messo fuori uso le fognature, come dimostrano gli allagamenti che si verificano ad ogni pioggia rendendo impossibile camminare o passare in macchina. Un’indagine tecnica di Nausicaa ha svelato i danni causati dai carichi eccezionali: pronti i lavori per oltre 80mila euro per rifare i collegamenti della carreggiata. Il passaggio incessante di mezzi pesanti e carichi eccezionali sul viale Zaccagna, una delle arterie vitali per il comparto industriale e portuale di Carrara, ha presentato il conto, e non è leggero. Una relazione tecnica realizzata da Nausicaa ha messo nero su bianco... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Viale Zaccagna finisce nel mirino. Tutta la rete fognaria è da rifare

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