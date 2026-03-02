Mercogliano il FAI Giovani Avellino apre le porte del Palazzo Abbaziale del Loreto con Meraviglie da scoprire

Domenica 8 marzo, a Mercogliano, il FAI Giovani Avellino organizza un’apertura straordinaria del Palazzo Abbaziale del Loreto nell’ambito dell’iniziativa “Meraviglie da scoprire”. L’evento permette al pubblico di visitare il palazzo, un edificio storico situato nel centro del paese. L’iniziativa coinvolge giovani volontari del FAI che guideranno i visitatori attraverso le sale e le particolarità della struttura.

Domenica 8 marzo, a Mercogliano, il FAI Giovani Avellino promuove un'apertura straordinaria del Palazzo Abbaziale del Loreto nell'ambito dell'iniziativa "Meraviglie da scoprire". L'evento, in programma in attesa delle Giornate FAI di Primavera, consentirà l'accesso a un luogo abitualmente non.