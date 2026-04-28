Il teatro di Jesi ha visto un aumento di giovani partecipanti agli spettacoli, spinto anche dalla presenza di produzioni liriche come quelle di Pergolesi. La direzione del teatro ha annunciato un piano per ottenere il riconoscimento Unesco, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale locale. Nel frattempo, sono stati adottati criteri di sostenibilità economica e ambientale per garantire la continuità delle attività artistiche.

Jesi (Ancona), 28 aprile 2026- Conti in ordine, sostenibilità economica ed ambientale, valorizzazione dei giovani talenti, progetti di inclusione e accessibilità, coproduzioni e collaborazioni nazionali e internazionali, attività musicologica e di valorizzazione delle opere di Pergolesi e di Spontini. È il 2025 della Fondazione Pergolesi Spontini nella fotografia del bilancio sociale e del bilancio consuntivo approvati ieri, dall’assemblea deisSoci presieduta da Lorenzo Fiordelmondo, sindaco di Jesi e presidente dell’ente culturale, e dal vicepresidente Sebastiano Mazzarini, sindaco facente funzioni di Maiolati Spontini. Dopo un 2024...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Non solo lirica: il Pergolesi conquista i giovani e punta al riconoscimento Unesco

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