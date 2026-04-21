Il Liscio punta all’Unesco | parte ufficialmente il percorso per il riconoscimento mondiale

Il percorso per il riconoscimento del Liscio come patrimonio dell’umanità è stato avviato ufficialmente. Questo stile musicale e di ballo rappresenta un elemento che da più di cento anni attraversa diverse generazioni e territori, diventando parte integrante della cultura locale. La richiesta di inserimento nella lista dell’UNESCO mira a tutelare e valorizzare questa tradizione che non si limita a essere un semplice genere musicale o danza di coppia.

Non è solo un genere musicale, né un semplice ballo di coppia. Il Liscio è un tessuto connettivo che da oltre un secolo unisce generazioni, piazze e territori. Proprio questa forza sociale e identitaria è il cuore pulsante della candidatura del Liscio a Patrimonio Culturale Immateriale.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate La festa di Sant'Agata nel percorso verso il riconoscimento UnescoQuest'anno la festa di Sant’Agata è al centro di una particolare attenzione, anche in vista di una possibile candidatura al Patrimonio culturale... La cucina italiana patrimonio Unesco: Brindisi celebra il riconoscimento mondialeBRINDISI - Mercoledì 22 aprile, alle ore 17:00, presso il museo provinciale "Ribezzo", il Club per l'Unesco di Brindisi organizza la conferenza "La...