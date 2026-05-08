Lorella Cuccarini ha condiviso su Instagram alcune foto inedite del matrimonio del suo figlio, Giorgio Capitta, un giovane DJ. La cantante ha pubblicato immagini che ritraggono il momento della cerimonia, durante il quale il figlio si è unito in matrimonio con la fidanzata di lunga data, Sole Galanti. La dedica sulla piattaforma social accompagna le foto, senza ulteriori dettagli o commenti.

Lorella Cuccarini svela le foto inedite del matrimonio di suo figlio Giorgio Capitta. Il giovane dj è convolato a nozze con la fidanzata storica Sole Galanti. Una cerimonia romantica ed emozionante a cui ha preso parte tutta la famiglia e che la showgirl ha voluto commentare in un post pubblicato su Instagram. Il matrimonio di Giorgio Capitta e Sole Galanti: le foto inedite svelate da Lorella Cuccarini. Nel post pubblicato su Instagram da Lorella Cuccarini scopriamo alcuni momenti delle nozze di Giorgio Capitta e Sole Galanti. Il primo è uno dei figli della presentatrice, mentre la seconda è la sua stylist di fiducia. Una coppia solida che ha deciso di giurarsi amore eterno con delle nozze che sono state definite da tutti come “da favola”.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Lorella Cuccarini, le foto inedite del matrimonio del figlio e la dedica su Instagram

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