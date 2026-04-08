Venerdì 10 aprile alle 21:00, al Centro Aggregazione Sociale Tortaia, si terrà un concerto della rassegna ToscanaInFolk con la band Sonidumbra. L’evento è programmato per aprire la stagione musicale presso questa sede di Arezzo, con ingresso previsto per il pubblico. L’appuntamento si inserisce in un ciclo di manifestazioni dedicate alla musica folk e alle tradizioni regionali.

Arezzo, 8 aprile 2026 – Al Centro Aggregazione Sociale Tortaia venerdì 10 aprile alle ore 21:00 torna la rassegna ToscanaInFolk a Tortaia con Sonidumbra in concerto. Il gruppo Sonidumbra si occupa dal 1997 dello studio, ricerca, riproposta e valorizzazione della musica di tradizione orale umbra. Il concerto proposto, è un'occasione per ascoltare - nelle diverse varianti territoriali - le suggestive poli-vocalità a due voci chiamate “vatocchi”, insieme alle storie e agli stornelli che caratterizzano il reperto-rio di tradizione orale regionale. Un concerto basato principalmente sulla voce, vero, grande ed insostituibile “strumento” popolare:... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sonidumbra in concerto per ToscanaInFolk a Tortaia

Parte la terza edizione della rassegna “ToscanaInFolk a Tortaia”Arezzo, 27 gennaio 2026 – Parte la terza edizione della rassegna “ToscanaInFolk a Tortaia” presso il Centro Aggregazione Sociale Tortaia di Via...

Femina Ridens in concerto nella rassegna ToscanaInFolkParte la terza edizione della rassegna “ToscanaInFolk a Tortaia” presso il Centro Aggregazione Sociale Tortaia di Via Alfieri 30 ad Arezzo.