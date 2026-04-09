Sonidumbra in concerto Voci Umbre | ToscanaInFolk a Tortaia
Il quarto concerto della rassegna ToscanaInFolk si terrà presso il centro di aggregazione sociale Tortaia di Arezzo, organizzata dal Centro di Aggregazione Sociale Tortaia e diretta da Silvio Trotta. Sul palco di Via Alfieri si esibirà il gruppo di musica popolare umbro Sonidumbra, noto per le sue interpretazioni di brani tradizionali della regione. La serata è prevista come parte di un ciclo di eventi dedicati alla musica folk locale.
Il quarto appuntamento della rassegna ToscanaInFolk a Tortaia organizzata dal Centro di Aggregazione Sociale Tortaia di Arezzo e diretta da Silvio Trotta porta sul palco di Via Alfieri lo storico gruppo di musica popolare umbro, SONIDUMBRA.Il gruppo Sonidumbra si occupa dal 1997 dello studio. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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