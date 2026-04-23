Cavalli Arabi a Carmagnola | il programma del Parco Vigna Arabian Horse Show 2026
A Carmagnola si avvicina la terza edizione del Parco Vigna Arabian Horse Show, in programma il 23 e 24 maggio 2026 nel Parco Cascina Vigna. L’evento prevede un concorso nazionale di morfologia dedicato ai cavalli arabi, con la partecipazione di alcuni tra gli esemplari più qualificati della razza. La manifestazione si svolge in un ambiente aperto, dedicato alla valorizzazione di questi animali.
Il fascino senza tempo dei purosangue arabi torna a incantare Carmagnola. Sabato 23 e domenica 24 maggio 2026, il Parco Cascina Vigna ospiterà la terza edizione del Parco Vigna Arabian Horse Show, un prestigioso concorso nazionale di morfologia che vedrà protagonisti alcuni degli esemplari più.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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