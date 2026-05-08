Le autorità hanno stabilito due fasce orarie in cui si sarebbe svolto l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007 a Garlasco. Nei documenti delle indagini sono stati trovati riferimenti ai sogni di Sempio e alle ricerche su internet riguardanti predatori sessuali e violenza sulle donne. Uno dei capitoli del rapporto si intitola «I sogni di Sempio», che riguarda le accuse di omicidio mosse contro Andrea Sempio.

«I sogni di Sempio» si intitola così uno dei 'capitoli' nel resoconto delle indagini della Procura di Pavia e dei carabinieri di Milano che accusano Andrea Sempio di avere ucciso Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto del 2007. Agli dell’inchiesta ci sono dunque i sogni di Sempio come lui li ha trascritti nelle agende che gli hanno sequestrato. «Sempio sogna che accoltella delle persone» (senza data), «Sempio sogna una bionda che usa il taser di lui ma lui le salta addosso e le apre la faccia» (18 ottobre 2020), e poi ancora Sempio che sogna di stuprare una ragazza e che sogna un altro accoltellamento. Largo spazio viene dato dagli investigatori alle ricerche sul web di Sempio.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - "Due fasce orarie per l'omicidio di Chiara Poggi". Negli atti "i sogni di Sempio" e le ricerche internet su predatori sessuali e violenza sulle donne

GARLASCO, OMICIDIO CHIARA POGGI: GLI AUDIO E UNA PISTA ALTERNATIVA

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Sempio è accusato dell'omicidio volontario di Chiara Poggi, aggravato dai motivi abietti e futili e dalla crudeltà. Nelle prossime ore il documento che chiude l'inchiesta sarà notificato via Pec alle parti. Ieri, 6 maggio, la Procura di Pavia ha interrogato per tre ore x.com