Minacce di morte ad Attilio Fontana la denuncia del presidente della Regione Lombardia dopo l' appello al voto

Il presidente della Regione Lombardia ha presentato denuncia dopo aver ricevuto minacce di morte a seguito del suo appello al voto. Secondo quanto riferito, alcune persone avrebbero rivolto minacce esplicite nei confronti di Fontana, che ha deciso di agire legalmente per tutelarsi. L'episodio si è verificato dopo la pubblicazione del suo invito a partecipare alle urne.

Attilio Fontana sarebbe stato oggetto di minacce di morte dopo un appello pubblicato sui social con riferimenti al Referendum, per questo motivo il presidente della Regione Lombardia ha già informato chi di dovere per quelle parole “gravi e inaccettabili”. Immediata la reazione della politica, da Ignazio La Russa a Daniela Santanchè. Le minacce ad Attilio Fontana Come riporta Il Giornale, nelle ultime ore il presidente della Regione Lombardia avrebbe ricevuto minacce di morte dopo aver pubblicato un contenuto dedicato al Referendum sui suoi canali social. Questa mattina, 22 marzo, Fontana ha rotto il silenzio e ha ricordato che “sentirsi augurare la morte non può passare sotto silenzio“. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Minacce di morte ad Attilio Fontana, la denuncia del presidente della Regione Lombardia dopo l'appello al voto Articoli correlati Comunicato Stampa: Minacce di morte al Presidente lombardo Attilio FontanaLa responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO. Il cognato del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana è indagato per caporalato: commissariata Paul&SharkIl cognato del presidente di Regione Lombardia, Andrea Dini, è indagato con altre 5 persone per caporalato. Una raccolta di contenuti su Minacce di morte ad Attilio Fontana la... Temi più discussi: Contro di me inaccettabili minacce di morte. La denuncia di Attilio Fontana; Minacce di morte a Cairo a Masio, il paese dei suoi genitori: l’autore è un pensionato di 72 anni; Ti uccido se non mi dai i soldi. L'incubo di una madre a Giardinetti durato 6 anni; Minacce di morte e retorica jihadista su TikTok, denunciato a Bologna un cittadino maliano con 100.000 followers. Minacce di morte al Presidente lombardo Attilio FontanaPresidente Zaia: Superato ogni limite. Questo non è confronto ma intimidazione. Chi minaccia deve rispondere, anche sul web (ANSA) ... ansa.it Referendum, minacce di morte ad Attilio Fontana: Quando la misura è colma è doveroso intervenireIl governatore della Lombardia attiva le procedure legali dopo gli insulti ricevuti per un post sull’appello al voto ... affaritaliani.it Nel pieno rispetto delle opinioni di tutti, ma le minacce di morte e l’odio non hanno nulla a che fare con la democrazia. Solidarietà al presidente della Lombardia, Attilio Fontana, bersaglio di insulti e minacce dopo aver espresso la propria posizione sul referen facebook Solidarietà al presidente Attilio Fontana per le vergognose minacce di morte. Chi minaccia un leghista minaccia tutti noi. Odio e intimidazioni non fermeranno mai le nostre idee. Avanti, senza paura. x.com