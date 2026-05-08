LNotizie-Lombardia online il nuovo portale della Regione Presidente Fontana | Più semplice intelligente e vicino a cittadini

La Regione Lombardia ha lanciato un nuovo portale istituzionale, che sostituisce quello precedente. Il sito è stato completamente riprogettato per rendere più immediata la consultazione e la navigazione da parte di cittadini e imprese. La piattaforma mira a offrire un servizio più semplice, rapido e personalizzato, in linea con le esigenze di chi cerca informazioni e servizi online. Il presidente della regione ha commentato il cambiamento come un passo avanti per una presenza digitale più efficiente.

Il progetto, realizzato da ARIA S.p.A., nasce da un percorso di ascolto strutturato che ha coinvolto cittadini, enti e imprese, traducendo i bisogni emersi in soluzioni concrete e orientate all’usabilità Regione Lombardia rinnova la propria presenza digitale e lancia il nuovo portale istituzionale, completamente riprogettato per offrire a cittadini e imprese un’esperienza più semplice, veloce e personalizzata. Con oltre 12 milioni di visitatori unici nel 2025, il sito rappresenta il principale punto di accesso ai servizi regionali e uno snodo strategico nella relazione tra istituzione e utenti. Il progetto, realizzato da ARIA S.p.A., nasce da un percorso di ascolto strutturato che ha coinvolto cittadini, enti e imprese, traducendo i bisogni emersi in soluzioni concrete e orientate all’usabilità.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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