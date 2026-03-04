Dal lavoro artistico della storica stamperia nasce una mostra diffusa dedicata alla Via Crucis

Una mostra diffusa dedicata alla Via Crucis prende forma nella regione, frutto del lavoro di una storica stamperia specializzata in stampe religiose. In questa area, l’arte religiosa si integra nel paesaggio culturale e nelle attività quotidiane delle comunità, trovando spazio nei luoghi di culto, nelle case e nelle botteghe artigiane, dove si continuano a realizzare manufatti di pregio che riflettono le tradizioni locali.

In Romagna l’arte religiosa fa parte del paesaggio culturale e della vita delle comunità. Non è solo patrimonio storico, ma una presenza concreta nei luoghi di culto e nelle case, nelle botteghe artigiane e nelle tradizioni che continuano a rinnovarsi attraverso manufatti pregiati dal gusto contemporaneo. Da questa realtà nasce una mostra diffusa dedicata alla Via Crucis, che coinvolge i Comuni di Gambettola, Forlì e San Marino, grazie al lavoro artistico della Antica Bottega Pascucci, storica realtà attiva da oltre duecento anni nella tradizione della stampa romagnola a ruggine su tela. Le stazioni sono realizzate su tessuto spinato, proprio come il tessuto della Sacra Sindone, stampato e dipinto a mano secondo la tecnica tradizionale della bottega, che unisce matrici incise, colore e intervento manuale. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

