A Milano si apre una mostra diffusa dedicata a Dante Gabriel Rossetti, artista preraffaellita noto per le sue opere evocative. Le esposizioni si svolgono in diversi spazi della città, creando un percorso che invita i visitatori a riscoprire le sue creazioni. Tra le opere presentate, ci sono dipinti e disegni che trasmettono atmosfere eteree e sensazioni di mistero.

Iniziarono nella “città delle meraviglie”. De Chirico, Carrà, Morandi e gli altri. I mille omaggi e le disseminazioni di una stagione d’arte unica che arriva a Warhol, ai contemporanei, all’architettura, alla moda "Sono già stato qui, ma quando o come non so dire”. Dante Gabriel Rossetti, preraffaellita evanescente, regala sensazioni. O basterebbe rubare la Moleskine a Chatwin, “che ci faccio io qui?”, per provare la stessa indecisione. Del resto sulla copertina di Wish you were here (“tu pensi di saper distinguere il paradiso dall’inferno cieli blu dal dolore”) ci sono due uomini in suit, due manichini?, che vanno a fuoco in una piazza che sembra disegnata da de Chirico. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Riscoprirsi metafisici con una mostra diffusa a Milano

Dal lavoro artistico della storica stamperia nasce una mostra diffusa dedicata alla Via CrucisIn Romagna l’arte religiosa fa parte del paesaggio culturale e della vita delle comunità.

Leggi anche: Metafisica/Metafisiche: mostra diffusa tra Palazzo Reale, Museo del Novecento e Brera con de Chirico e Morandi

Una raccolta di contenuti su Riscoprirsi metafisici.

Argomenti discussi: Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana.

Riscoprirsi metafisici con una mostra diffusa a MilanoIniziarono nella città delle meraviglie. De Chirico, Carrà, Morandi e gli altri. I mille omaggi e le disseminazioni di una stagione d’arte unica che arriva a Warhol, ai contemporanei, all’architettu ... ilfoglio.it

Non solo de Chirico. A Milano la grande mostra diffusa sulla Metafisica e la sua eredità nel presenteMetafisica/Metafisiche è un romanzo visivo articolato in capitoli, una narrazione ricca di indizi e colpi di scena, un invito ad abbandonarsi alla scoperta come flâneurs ? non foss’altro che a ... exibart.com