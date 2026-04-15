Montoro partiti i lavori di riqualificazione dell’area Ex Pastificio Vietri
A Montoro, i lavori di riqualificazione dell’area “Ex Pastificio Vietri” sono ripresi dopo una settimana di attività. Le ruspe hanno demolito gli stabilimenti storici, che per oltre un secolo si dedicavano alla produzione di pasta. Questa fase di lavoro segna una nuova fase nel progetto di recupero dell’area, che si svolge nell’ambito di interventi di riqualificazione urbana.
Montoro, ripresi i lavori di riqualificazione alla frazione Piano per l’area “Ex Pastificio Vietri”. Da più di una settimana le ruspe hanno abbattuto gli stabilimenti dedicati per oltre 100 anni alla produzione di pasta. L’area, ubicata al centro della frazione Piano, è attualmente interessata.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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