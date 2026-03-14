Calci scuola dell' infanzia di via della Propositura | al via i lavori di riqualificazione dell' area esterna

A Calci, i lavori di riqualificazione dell’area esterna della scuola dell’infanzia di via della Propositura inizieranno lunedì 16 marzo. Le operazioni riguardano il miglioramento degli spazi all’aperto destinati ai bambini e coinvolgono le strutture esterne della scuola. Le attività sono programmate per partire nelle prossime ore, con l’obiettivo di rendere l’area più funzionale e sicura.

Inizieranno lunedì prossimo, 16 marzo, i lavori di riqualificazione dell'area esterna della scuola dell'infanzia di via della Propositura a Calci. L'intervento consentirà già da questa primavera di poter usufruire pienamente di questo spazio, essenziale per il benessere dei bambini e di tutto il personale scolastico. Si tratta di un'opera attesa da tempo, più volte sollecitata dalle famiglie e sottolineata anche dalle insegnanti dell'Istituto comprensivo Ilaria Alpi insieme all'amministrazione comunale di Calci. L'investimento complessivo con risorse del bilancio del Comune di Calci è di circa 57mila euro, progettazione compresa. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Articoli correlati Riqualificazione della scuola dell'infanzia: avanzano i lavori di ampliamentoCAROVIGNO - I lavori presso l'edificio scolastico "Elisabetta Dentice di Frasso", a Carovigno, sono ormai in fase di completamento. Leggi anche: Scuola dell’Infanzia di via Rimembranza: al via i lavori di riqualificazione Una selezione di notizie su Calci scuola dell'infanzia di via della... Argomenti discussi: Casal del Marmo, inchiesta su violenze nel carcere minorile. Le date delle scuole dell’infanzia: per i più piccoli le lezioni finiscono il 30 giugnoQuando si parla di scuola dell’infanzia, si intende il sistema di educazione e istruzione che va dalla nascita fino ai primi anni di vita del bambino e, quindi, prima della scuola primaria. Questa ... quotidiano.net Scuola dell’infanzia: come l’asilo modella il senso di giustizia e l’equità nei bambiniNon c’è crescita davvero inclusiva se, fin dall’inizio, non ci educhiamo a pensare che nessuno è di troppo. La nostra sfida, oggi, è quella di non limitarci a celebrare tale esperienza con le parole ... ilsole24ore.com