Infarto e ictus il cuore degli uomini a rischio dai 35 anni | lo studio

Uno studio rivela che il rischio di infarto e ictus negli uomini inizia già dai 35 anni, mettendo in evidenza come queste patologie colpiscano anche in età relativamente giovane. I ricercatori hanno analizzato i dati di diversi pazienti, evidenziando che il problema riguarda una fascia di età più ampia di quanto si pensasse. La ricerca si concentra sulle caratteristiche di chi è più esposto a questi eventi.

(Adnkronos) – Il rischio di problemi al cuore non è un'esclusiva dell'età avanzata. Le patologie possono iniziare a svilupparsi in età decisamente giovane e l'allarme per malattie cardiovascolari scatta soprattutto per gli uomini, come evidenzia uno studio condotto dai ricercatori della Northwestern Medicine e pubblicato sul Journal of the American Heart Association. Gli studiosi hanno utilizzato. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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